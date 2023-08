Un titre disponible sur Amazon Music.

Le 14 juillet, Naps donnait le coup d’envoi de l’été sur Amazon Music. Il dévoile un nouveau single en featuring avec Lynda. Un titre entraînant et mélodieux intitulé "V8". 3 semaines plus tard, un clip vient accompagner le morceau, réalisé par Antoine Carbonnaux. Une ambiance digne de l’été, entre yacht, bouées et baignade dans la mer.