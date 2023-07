Gazo x LEVELSANTANA débarquent sur "Drill Fr 6"

La jeune rappeuse espagnole Bb trickz est présente !

Freestyles icôniques du prince de la drill francophone, Gazo nous dévoile le sixième opus dé sa série DRILL FR. Après Freeze Corleone et Hamza, Gazo est rejoint sur ce titre par LEVELSANTANA, lui aussi membre de l'écurie BSB. Les deux rappeurs offrent un titre percutant et sombre à l'effigie de leur univers toujours plus street et ténébreux. Le single est accompagné d'un clip réalisé par Jerry Production (LII Durk, 21 Savage) tourné dans les rues de Paris et dans lequel on aperçoit Bb trickz, jeune rappeuse espagnole elle aussi adepte de la drill.