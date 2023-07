Ce single explosif rassemble des artistes légendaires tels que Sofiane, Kofs et Soprano et nous offre un beau mélange entre les rappeurs de Sevran et Marseille. Dans ce morceau, les 3 artistes nous proposent chacun avec leur singularité un rap technique et énergique pour rendre hommage à "Yemma" ! Ce titre fera partie de la BO des Déguns 2 qui sera en salle le 26 juillet.