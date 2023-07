BENEFILS : Nouveau Clip "Viano" !

Découvrez le nouveau clip "Viano" du rappeur BENEFILS !

BeneFils, le rappeur au talent indéniable, revient sur le devant de la scène après le succès de son dernier titre "Magic Johnson" il y a trois mois. Aujourd'hui, le jeune label marseillais, Mondes Parallèles, est fier de présenter le nouveau clip tant attendu de BeneFils, intitulé "Viano".

Originaire de Paris, BeneFils a grandi dans le 93 avant de poser ses valises à Marseille, une ville qui a nourri sa passion pour la musique urbaine. Mais BeneFils ne se contente pas d'être un simple rappeur. C'est un autodidacte complet qui excelle dans plusieurs domaines. Auteur, compositeur, artiste interprète, ingénieur du son et producteur, il maîtrise tous les aspects de son art, le beatmaker de ce nouveau titre n'est autre que BeneFils lui-même.

Plongez dans l'univers captivant de BeneFils et laissez-vous emporter par la magie de "Viano". Ce nouveau titre est une fusion parfaite entre la drill mélodieuse et les rythmes estivaux, créant ainsi une ambiance unique. Les paroles percutantes de BeneFils s'entremêlent avec une mélodie envoûtante, transportant l'auditeur dans un voyage musical hors du commun.

Le clip de "Viano" est à l'image de l'artiste lui-même : créatif, original et captivant. Réalisé par Clément RTP, le visuel accompagne parfaitement les paroles du rappeur, ajoutant une dimension visuelle à son univers sonore. Les images saisissantes et les scènes soigneusement chorégraphiées ne manqueront pas de captiver les fans de BeneFils et de conquérir de nouveaux adeptes.

Avec ce nouveau titre, BeneFils démontre une fois de plus sa polyvalence artistique et sa capacité à innover dans le paysage musical urbain. "Viano" promet d'être un hit estival, à la fois entraînant et réfléchi, qui séduira les amateurs de rap ainsi que les adeptes de musique en général.

Ne manquez pas la sortie du clip "Viano" de BeneFils aujourd'hui, le 21 juillet 2023. Préparez-vous à être transporté dans un univers musical où les frontières entre les mondes parallèles s'estompent, laissant place à la créativité et à l'authenticité de cet artiste émergent.

Restez à l'affût des prochaines actualités de BeneFils, car il est indéniablement destiné à marquer de son empreinte la scène musicale urbaine.

Découvrez le nouveau clip "Viano" de BENEFILS dés maintenant sur Générations :