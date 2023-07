Le rappeur dévoile un clip dansant et coloré pour "Aujourd’hui c’est mort".

Et si Still Fresh en avait marre d’être trop gentil ? C’est ce qu’il semble dire dans le titre "Aujourd’hui c’est mort" disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Le rappeur parisien semble avoir tourné la page sur les personnes qui ne lui veulent pas du bien et il n’a aucun regret.

En attendant de découvrir son tout premier concert à Paris, à la machine du Moulin Rouge, Still Fresh a dévoilé cette semaine le clip de "Aujourd’hui c’est mort" :