Russ Millions vient tout juste de dévoiler le visuel de son nouveau son "One Man". Dans la vidéo, on retrouve parfaitement la vibe du rappeur américain, entouré de son équipe, il lâche un son très lourd entre motos, voitures et villa avec vu sur les montagnes. Le son est à découvrir juste en-dessous :