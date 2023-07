Le clip rappelle l'ambiance des années 1970.

Dans cette vidéo, Janelle Monae fait la fête aux côtés de ses amis, au programme : piscine, danse, rire et alcool. Le visuel rappelle celui des films VHS et on y retrouve une ambiance sixties. "Water Slide" est un extrait du quatrième album "The Age Of Pleasure", très attendu depuis maintenant cinq ans.