Un gros feat avec Gazo.

Ce n'est pas forcément une combinaison que sur laquelle on aurait parié mais, finalement, les univers de Soolking et de Gazo se marient très bien comme ils le prouvent sur le titre sur lequel ils sont en featuring, "Casanova". Tourné en Afrique, le clip offre un visuel à l'image du morceau, plein de soleil. L'air vous dira forcément quelque chose mais chut, on vous laisse chercher !