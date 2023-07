Adæb à le "Cœur Meurtri"

Sur une drill UK revisitée et innovante, influencée par les mélodies orientales et les rythmiques afro-house, le rappeur évoque des sujets divers entre amour et haine.





Retour dans les années 2000, pour découvrir le nouveau son de Adæb "Cœur Meurtri". Dans un univers proche de Habbo, l'artiste originaire de Casablanca continue de maintenir son rythme de sorti effréné pour mettre en avant sa nouvel mixtape "Casablanca". Sur une composition douce, le chanteur prend la route pour une balade nocturne en repense à sa vie.