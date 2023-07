Encore une fois, DECIMO prouve sa polyvalence musical.

DECIMO revient avec son nouveau morceau "Mouskaye" aux accents house et 2-Step, ce qui montre encore une fois sa grande polyvalence musicale. Le clip est très bien réalisé, on y voit le chanteur, sur scène, dans la foule, avec ses potes et dans les rues de Paname. La vidéo et le son dégagent une énergie folle qui donne envie de danser.