La rappeuse londonienne multiplie les images dans ce morceau où la tension monte progressivement.

Little Simz dévoile le clip de son célèbre morceau "Gorilla" issu de son dernier album "No Thank You". La rappeuse n’en finit plus de survoler la concurrence en étant propulsé dans les airs. Et pour cause, ce clip, très riche visuellement, vient d'atteindre le million de vues en quelques jours. Il faut dire que l'artiste a fait appel au célèbre réalisateur Dave Meyers, connu pour son travail avec des grandes stars notamment Kendrick Lamar, Harry Styles ou encore SZA et Travis Scott.