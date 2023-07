Le rappeur expose une nouvelle facette de son art.

Asake a dévoilé le tant attendu clip du titre "Basquiat" issu de son deuxième album "Work of Art". Le clip, réalisé par Blank Space, résume magnifiquement l'essence thématique de l'album, mettant en valeur la croissance artistique du chanteur. Ici Asake incarne son moi créatif le plus authentique, embrassant l'art non seulement comme un mode de vie, mais aussi comme une métaphore de son voyage à travers le succès naissant en tant qu'artiste.