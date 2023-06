Le rappeur est de retour un mois après la sortie de son album "Richest Opp".

Avec son quatrième album de l'année en préparation, NBA YoungBoy se met dans le bain avec sa nouvelle vidéo, "I Need To Know". Dans le cadre somptueux de sa résidence de l'Utah, le rappeur prolifique réfléchit à la vie et à la loyauté entre amis et relations.