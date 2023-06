C'est l'ambition.

"Redémarrer", c'est le nouveau clip de Sasso qui nous plonge dans les saveurs de son enfance, de ses origines et de sa famille. Un texte sensible qui revient sur son parcours. Dans la vidéo, on y croise une multitude de visages plus émouvants les uns que les autres et les images de paysage sont juste exceptionnelles.