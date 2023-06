Golgoth balance "Beaux-Arts" en feat. avec Bakari !

Golgoth et Bakari font un tour au musée !

Golgoth sort son nouveau clip intitulé "Beaux-Arts" en featuring avec Bakari. Une collaboration 100% belge, puissante et efficace. Originaire de Liège, les deux protagonistes signe un titre fort avec des paroles soignées et des mélodies marquantes, Golgoth exprime ses émotions, oscillant entre ombre et lumière. Son dernier projet, "Chrysalide", a connu un grand succès avec près de 600 000 streams, et il continue d'impressionner avec des titres tels que "Planet X" en collaboration avec Rouge Carmain.

"Beaux-Arts" met en valeur la vision artistique de Golgoth. Les paroles du titre reflètent sa perception de la société et son engagement à transformer les émotions en créations artistiques. La présence de Bakari, ajoute une dimension supplémentaire à la chanson.

Le clip de "Beaux-Arts" est une véritable réussite visuelle. Les plans alternent entre un musée et un palais, soulignant que l'art est omniprésent et accessible à tous. La réalisation professionnelle de Virna Eliseo, déjà reconnue pour son travail sur d'autres clips de rap belge, ajoute une esthétique remarquable.

La production du titre est signée Cameliro x Sosa_part x Clément Kasili, des beatmakers qui ont su mettre en valeur la musicalité de la chanson.

Golgoth, faisant partie de la scène rap belge émergente, démontre ici qu'il est prêt à représenter le rap en Belgique. Ses collaborations réussies avec d'autres artistes, notamment Roméo Elvis sur "Vitamine D", ont déjà marqué l'industrie musicale. Il est fort probable que "Beaux-Arts" rencontre également un grand succès auprès du public.

En conclusion, le nouveau titre de Golgoth en featuring avec Bakari, "Beaux-Arts", est une véritable réussite. Les paroles engagées, le flow, la production et la qualité du clip démontrent le talent prometteur du jeune rappeur belge. Cette chanson est un véritable hymne à l'art et à la création, invitant à exprimer ses émotions à travers l'art. Un titre à écouter sans modération !

Découvrez le nouveau clip "Beaux-Arts" de "Golgoth" dès maintenant sur Générations :