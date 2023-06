"Back to the Moon" est le deuxième extrait vidéo de son dernier album.

Tout juste après l’annonce d’un nouvel album, Gunna a dévoilé le clip officiel de "Back to the moon". Avec cette vidéo signée par Kenny Stuntin et Ayo Sim, le rappeur semble de retour sur terre (ou à en croire le titre sur la lune) après avoir connu une année difficile suite à son passage en prison. "Back to the moon" est l'un des 15 titres du nouvel album du rappeur d'Atlanta, “A Gift & a Curse”, qu'il a sorti à l'improviste marquant ainsi son grand retour musical.