Tiakola révèle la liste des featurings de son album "BDLM Vol.1"

Tiakola s'apprête à marquer l'année 2024 avec la sortie de sa mixtape très attendue, "BDLM Vol.1", acronyme de "Bienvenue Dans Le Meloworld". Prévue pour le 20 septembre, cette nouvelle sortie du rappeur de 24 ans s'annonce comme un événement.

Deux ans après le succès de son premier album "Mélo", Tiakola revient avec un concept novateur. "BDLM Vol.1" se présente comme une plateforme de découverte, mettant en lumière à la fois des artistes confirmés et de jeunes talents prometteurs. Une approche qui rappelle les stratégies gagnantes adoptées par Booba avec ses mixtapes "Autopsie".

La liste des invités de "BDLM Vol.1" est particulièrement folle : Hamza, SDM et Niska, mais aussi Genezio, RSKO, La Mano et Zed. Deux morceaux ont déjà été dévoilés, donnant un avant-goût alléchant de ce qui attend les auditeurs. "T.I.A", le premier extrait, a été présenté dans un COLORS SHOW le 25 juillet 2024. Le second titre, "Manon B", en featuring avec Ryflo et Oskoow, a également reçu un bon accueil.

Tiakola a su créer le buzz autour de son projet. Dès le 8 juillet, il a commencé à titiller la curiosité de ses fans avec un tweet énigmatique. Cette annonce a été suivie par une série de vidéos mettant en scène différents artistes présents sur l'album.

"BDLM Vol.1" marque une nouvelle étape dans la carrière de Tiakola. Après avoir quitté le label Wati-B, ce projet représente un tournant artistique important. Avec 17 titres annoncés, dont le très attendu remix brésilien de "Manon B", "BDLM Vol.1" s'annonce comme un projet très varié… On a hâte.