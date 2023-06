Babyface impressionne dans le Tiny Desk Concert

C'est du miel.

Franchement, on aime bien ce concept du Tiny Desk Concert. C'est chaleureux, c'est sympa mais ça n'enlève rien à la qualité de la prestation des artistes, bien au contraire. La preuve avec Babyface qui performe pour le Black Music Month. Accompagné d'un groupe complet et rejoint par Avery Wilson, Chanté Moore et Tank pour les chœurs, c'est du miel pour les oreilles.