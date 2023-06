Une collaboration ensoleillée avec l'artiste nigérian.

Il est de retour. L’été est là et c’est le moment qu’a choisi Lartiste pour balancer de nouveaux sons. Et pour son comeback ensoleillé, il n’est pas seul puisque c’est en compagnie du Nigérian 1da Banton qu’il dévoile "Geto". Un titre entre rap et afrobeats, mis en image par Cédric Cayla dans un clip dansant et festif.