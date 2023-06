Le rappeur a suivi un programme strict pendant un mois.

Entraînement sportif intensif et diète stricte, voici ce qu’a vécu Seth Gueko pendant un mois. Le rappeur s’est isolé à Marbella en Espagne pour suivre à la lettre un programme pour se remettre en forme. Une transformation qu’il a filmé de A à Z et qu’il partage avec son public sous la forme d’un documentaire. On le suit aux côtés de son coach Rob Transformer et du jeune rappeur Kanoé, entre séances de sport, sessions rap et moments détente, pour découvrir à la fin un Seth Gueko métamorphosé.