Un extrait du dernier album du rappeur marseillais : "Dieu Merci".

Sorti le 2 juin, le dernier album de Relo va rendre nostalgique les plus anciens d’entre vous. Intitulé "Dieu Merci", il remet le rap à l’ancienne au goût du jour, autant dans les flows et les productions que dans ses choix de collaborations. Le rappeur balance justement le clip de "Parlons Humain", featuring avec deux grandes figures du rap marseillais : Akhenaton et Keny Arkana.