Avec Cardi B.

Grosse connexion entre Latto et Cardi B, la première ayant invité la deuxième sur le remix du morceau "Put It On The Floor". La vidéo est "sauvage" et nous montre Big Latto et Cardi twerkant sur leurs ennemis, balaçant de l'argent dans un super marché ou encore à la bijouterie ou à l'armerie... A noter que c'est la première fois qu'elles travaillent toutes les deux. Et c'est franchement réussi.