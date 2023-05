Jul se prend pour "Ragnar"

Un extrait de son album à venir.

Jul vient de sortir un nouvel extrait de son album à venir "C'est quand qu'il s'éteint ?". Et attention, il donne une réponse à ceux qui croient qu'il ne sait rapper up-tempo sur des prods de danse. L'instru est de facture assez classique et le Marseillais kicke fort durant plus de six minutes ! Un vrai son de combattant, on comprend pourquoi il s'appelle "Ragnar"...

En parallèle, Jul a annoncé l’ouverture exceptionnelle d’une boutique éphémère D’Or & de Platine, sa célèbre marque. Celle-ci ouvrira à Marseille, aux Terrasses du Port, le 9 juin pour une durée de 2 semaines.