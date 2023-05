La Shtar Academy accueille l'"Arrivant"

Un extrait du projet qui met les détenus sur le devant de la scène.

La Shtar Academy, le projet associatif qui a permis aux détenus de Fresnes d'enregistrer un album hors des murs aux côtés de grands noms du rap français, s'est vu offrir une réédition le 28 avril dernier. Au programme : Uzi, RK, Ziak, So La Zone et NIC donnaient la réplique à Ryan, Perkiz et Nono, le temps d'une permission. Le morceau d'intro, "Arrivant", interprété avec hargne et justesse par Ryan, est désormais mis en images.