Ras Kass et M.O.P. nous raconte "How The Block Sound"

Un extrait de l'opus de Amadeus360 The Beat King.

Ras Kass et M.O.P. se sont connectés pour un nouveau clip vidéo animé plein d'action intitulé "How The Block Sound". Il s'agit d'un extrait de l'album du producteur Amadeus360 The Beat King, "The MPC Jedi" sorti le 12 mars dernier.