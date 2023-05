Savage Toddy rend hommage à Luv Resval dans "Tout s'en va sauf les souvenirs"

Un bel hommage du petit frère pour son aîné.

Si le rap français n'est pas autant touché par le fléau des disparitions précoces des rappeurs, on a aussi eu droit à notre lot de tristesse, avec notamment le décès de Luv Resval, en octobre 2022. une plaie difficile à refermer pour ses fans, mais encore plus pour les membres de sa famille, dont son petit frère, Savage Toddy. Un reuf qui a d'ailleurs tenu à lui rendre un vibrant hommage, en sortant un clip, "Tout s'en va sauf les souvenirs". Une vidéo tournée en partie sur les toits de Paris, et un texte dans lequel Toddy nous touche au coeur en nous parlant de la personne qu'était son frère. Un très joli morceau, on vous invite à checker ça.