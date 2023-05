Un sortie qui s'accompagne d'un clip en noir et blanc.

Plus d’un an après la sortie de son dernier projet "Fini la récré", Kingzer est de retour. Après "Porter sa ville", le rappeur de Lausanne revient avec un nouveau single, son deuxième de l’année : "César". Un titre produit par Yxale et Neits qui s’accompagne d’un clip en noir et blanc réalisé par Haze.