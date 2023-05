ASBOY dévoile "Métropolis" son 1er EP !!

ASBOY nous dévoile son tout 1er projet intitulé "Métropolis"!!

A sboy est l’un de ces marseillais de souche qui débute le rap par passion des mots. Elevé à la musique et au mélange des genres et des inspirations, le rappeur, originaire de la Plaine et du 13ème arrondissement, est un artiste, rappeur et auteur-interprète.

Vainqueur de la 1ère édition du tremplin Planète Mars cette année, le rappeur de 25 ans intègre le dispositif la Frappe et se produit sur la scène principale du festival Marsatac 2022.

Après avoir dévoilé en 2022, sa série de clips "Boy c’est terrible", le marseillais revient en 2023 plus déterminé que jamais, misant sur son talent et son audace, avec un nouvel horizon artistique plus structuré et une soif de dépasser les frontières du Sud.

Aujourd’hui, le rappeur du 13 est, de nouveau, au centre de l’actualité rap avec la sortie de son nouveau single "No cry". Fidèle à son flow, Asboy dévoile un titre rap mais hyper mélodieux. Son texte très poétique mais tristement réaliste est en harmonie totale avec la prod des trois beatmakers Skary, Sigwa et Wysko.

Côté visuel, le réalisateur Stéphan Gauthier signe un clip soigné et très scénarisé, mettant en scène l’artiste de nuit dans des scènes de fin de soirée rarement joyeuses mais cruellement familières.

Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, c'est l'occasion d'annoncer aujourd'hui le 5 mai 2023, la sortie de son premier EP intitulé "Métropolis" également.

Déterminé à dépasser les frontières du Sud et à conquérir le cœur des amateurs de rap dans toute la France, Asboy revient en 2023 avec un nouvel horizon artistique plus structuré et une soif de succès plus grande que jamais.