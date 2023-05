Petit Monsieur dévoile le clip de son nouveau single "2 minutes" !!

L’artiste, d’origine guadeloupéenne et réunionnaise, dévoile un nouveau single dans lequel il mélange subtilement rap et RNB, tout en racontant une histoire personnelle forte et inspirante.





Petit Monsieur a commencé à rapper à l'âge de 13 ans en anglais. Mais en 2021, il décide de prendre une nouvelle direction en rappant principalement en français, tout en intégrant quelques gimmicks et refrains en anglais. Un choix audacieux pour Petit Monsieur, qui souhaite honorer ses origines en intégrant également le créole dans ses textes. Le nom d'artiste qu'il a choisi, à savoir "Petit Monsieur”, est un hommage à son grand-père qui l'appelait ainsi lorsqu'il le berçait. Petit Monsieur est accompagné par son ami et beatmaker Made By Nef depuis de nombreuses années. Ensemble, ils créent des prods originales qui s'accordent parfaitement à la voix et aux mélodies de l'artiste. Dans son dernier clip, Petit Monsieur raconte les pressions qu'il subit de la part de sa famille et de sa copine qui ne comprennent pas son choix de carrière. Sa famille préfère qu'il fasse des études pour avoir un avenir "sûr", tandis que sa copine souhaite une vie plus "stable". Le clip regorge de couleurs différentes qui créent une ambiance visuelle captivante. Chaque couleur symbolise une émotion différente : la passion, la tristesse et la solitude. Cette approche renforce le message émotionnel de la chanson, offrant ainsi un voyage immersif dans les pensées et les sentiments de l'artiste. Petit Monsieur prouve à travers cette chanson qu'il ne se laissera pas décourager par les pressions extérieures. Bien au contraire, il souhaite poursuivre sa passion pour la musique et réussir dans sa carrière. Avec des textes honnêtes et authentiques, une musicalité originale et une volonté de briser les normes, Petit Monsieur pourrait bien être l'un des artistes montants de la scène musicale française. Découvrez le nouveau clip "2 Minutes" de "Petit Monsieur" dés maintenant sur Générations :