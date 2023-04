Elams dévoile le clip "Les Braisés" !

Extrait de son nouvel album !

Rappeur issu des quartiers Nord de Marseille, Elams est un passionné de musique. Il commence à écrire ses premiers textes dès son plus jeune âge.

Après une enfance difficile notamment due à la séparation de ses parents, le Marseillais grandit avec sa mère et ses 3 frères. Comprenant rapidement l’importance de ses responsabilités, Elams se sert de sa plume pour exprimer ce qu’il a sur le coeur.

Il sort en 2018 l’album "Ce que l’on vit" et participe au succès national de "Bande Organisée" en 2020, certifié quadruple single de diamant. Aujourd’hui, il prépare son prochain album intitulé "Mwana Mboka" qui signifie " enfant de la rue" , mêlant parcours de vie, racines et ambitions qui sera disponible le 26 mai prochain.

À Marseille, des "enfants des blocks" tentant de prouver aux yeux du monde leur existence malgré leur vie souvent plus difficile. Dans les rues de sa ville, Elams a été un Mwanamboko qui a marqué Marseille et laissé sa trace grâce à son art et sa sincérité. Dans cet album, il raconte sa vie et s'érige en porte-parole dans un esprit de fraternité, de partage et de modestie.

Pour l'occasion, l'un des membres principaux de Bande Organisée offre à son public un premier single intitulé "Les Braisés".

De son flow mélodieux et charismatique, Elams nous invite directement dans son univers. L'instru est entrainante mais laisse tout de même la part belle au texte et à la prestation du Marseillais.

Un banger qui donne le ton du projet qui va suivre et qui annonce que l'été est aux portes de la cité phocéenne.

Côté visuel, MH Films réalise un clip street mais festif sublimant le titre et l'artiste entouré des siens.

Découvrez le nouveau clip "Les Braisés" de "ELAMS" dés maintenant sur Générations :