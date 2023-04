Le dernier épisode de sa série de freestyles.

C’est le feu vert pour Almä Mango. Après la sortie de ses deux premiers freestyles, "Feu Rouge" et "Feu Orange", elle balance le troisième et dernier épisode : "Feu Vert". Toujours en déversant un flow technique et puissant, elle s’affirme et se démarque. Les trois freestyles sont désormais disponibles dans un EP, intitulé "Feux".