Wiz dévoile de plus en plus sa probable reconversion au MMA.

Wiz Khalifa, dont les rumeurs l'envoient de plus en plus en MMA, ne fait rien pour éteindre les rumeurs. Dans son dernier clip, "Why Not Not Why", uniquement disponible sur YouTube, il s'affiche avec des gants de sports et se montre en salle, en plein entraînement.