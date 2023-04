Bolémvn dévoile le double clip "Kaléidoscope / 3 Verres"

Gros come-back pour Bolé !

Certains parlaient de rumeurs de clashs entre les membres du Seven Binks, les rappeurs venant du célèbre Bat 7 du Parc aux Lièvres à Evry. Notamment entre Bolémvn et Koba la D. Mais aucune crainte à avoir, l'équipe reste soudée comme jamais et Bolé a tenu à le faire savoir dans son tout nouveau double clip, pour les morceaux "Kaléidoscope" et "3 Verres". Un premier morceau bien punchy, plutôt agressif sur fond de règlement de compte avec ceux qui colportent les rumeurs, et un deuxième beaucoup plus musical, bref, un Bolé en grande forme. Le tout avec une vidéo qui comporte de très jolis plans, avec des tenues stylées, bref, on vous conseille de checker ça au plus vite !