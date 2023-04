Une vraie douceur extrait du premier album produit par La Place, "Des perles et des cendres".

Ce vendredi 31 mars, La Place dévoile son premier projet "Des perles et des cendres". Un projet réunissant six pépites de la scène française : Beeby, Berry, Ash to the Eye, Anglade, Angie et Lafleyne. Ces deux dernières se sont justement connectées sur un morceau incroyablement doux intitulé "Chéri". Une jolie performance où les deux jeunes artistes déversent leur timbre de voix mielleux sur une production signée Pinkman, Uraken et Wess.