Tyler, The Creator est de retour avec "DOGTOOTH"

Le premier extrait de "CALL ME IF YOU GET LOST: The Estate Sale", la réédition de son dernier album.





Presque deux ans après la sortie de son très acclamé "CALL ME IF YOU GET LOST", Tyler, The Creator est de retour. Le rappeur américain a dévoilé ce lundi 27 mars le premier extrait de sa réédition, "DOGTOOTH". Un nouveau single qui n’aurait jamais dû voir le jour, mais qui figurera donc sur "CALL ME IF YOU GET LOST: The Estate Sale". Une compilation de titres inédits qui sortira le 31 mars prochain.