Une connexion inattendue mais très bien ficelée.

Son dernier clip remonte à plus d’un an. Ce 21 mars 2023, Cheu-B est enfin de retour. Le rappeur parisien dévoile un tout nouveau single intitulé "TsuSky", sur lequel il invite celui que tout le rap game s’arrache en ce moment : So La Lune. Les deux artistes se sont illustrés sur ce morceau, qui s’accompagne d’un clip réalisé par Yassine Benamar et Kévin Still. Une connexion inattendue mais très bien ficelée.