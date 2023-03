Un nouveau single extrait d'un futur album.

Depuis le début de l'année, Lazer MMZ ne cesse de dévoiler de nouveaux singles. Après "MARKS LANDERS" et "SERGIO THANOS", le rappeur de la MMZ balance "LA PLUME". Un titre doux aux jolies notes de piano qui s’accompagne d’un clip réalisé par Bob Gadiri, extrait d’un futur projet. Plus d’un an après "Zéro pression", cet album devrait voir le jour "après le ramadan".