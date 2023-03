Le premier extrait de la réédition de "Triste Fête".

Le 27 mai dernier, AM La Scampia dévoilait son dernier projet "Triste Fête". Les mois ont passé et le rappeur continue de le défendre. Il sort son nouveau single "Nostra", extrait de la réédition de "Triste Fête" qui s’intitulera "Triste Fête… Encore" et qui verra le jour en mai.