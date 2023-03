Un refrain au gimmick tiré d'une expression africaine.

Hiro est de retour avec son titre "Y'a pas ton 2", un gimmick fort en forme de clin d'oeil à l'expression africaine. Et ce titre est évidemment avec des sonorités afro, une mélodie solaire et mélancolique qui revient sur des thèmes forts, l'admiration, l'engagement et toujours l'amour.