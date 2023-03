Un nouveau single extrait de leur album en commun à venir.

Après le planant "60 Days", Larry June revient avec un nouveau single. Intitulé "89 Earthquake", le rappeur s’associe une nouvelle fois avec The Alchemist pour teaser la sortie de leur projet en duo, "The Great Escape". Dans ce nouveau morceau, Larry June s’illustre sur une envoûtante production de The Alchemist et se balade dans les rues de San Francisco dans le clip réalisé par Sean Kelly.