Un extrait d'un nouveau projet ? Encore ?

YoungBoy NBA est sans doute le rappeur le plus prolifique du rap game américain actuellement. En général, quand on dit quantité, ce n'est pas forcément équivalent de qualité. Avec lui, si. Son niveau ne baisse jamais et il a beau sortir projet sur projet, il reste toujours au top. La preuve une nouvelle fois avec "Next". Ce titre est d'ailleurs annonciateur d'un autre opus, "Don't Try This At Home".