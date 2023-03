JuL se prend pour "Keyser Söze"

Le premier extrait de son album gratuit.

Chose promise, chose due. JuL avait promis qu'il balancera un album gratuit pour remercier sa communauté de l'accueil qu'elle a réservé à son dernier projet "Coeur blanc". Alors voici le premier extrait de ce nouvel opus, "Keyser Söze". Concernant cet "Album gratuit volume 7", le Marseillais dévoilera un titre par jour pendant 15 jours. Tous ne seront pas clipés. Dans ce nouveau titre, l'OVNI laisse tomber les "prods à la Jul" pour quelque chose de plus classique, de plus sombre, de plus introspectif. Une belle surprise.