Un extrait du dernier projet du chanteur, sorti en octobre 2022.

Dans son dernier clip, Babyface et Ari Lennox sont réunis au Peppermint Club, une salle de concert située à West Hollywood. Sur la scène, la chanteuse de Dreamville apparaisse et commence à chanter les premières de "Liquor", extrait du dernier album de Babyface intitulé "Girls Night Out". Ari Lennox est vite rejoint par le célèbre artiste, pour une performance R&B aussi sensuelle qu’envoûtante.