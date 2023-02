Kaneki dévoile le clip de "Déterminé"

Le rappeur des Tarterêts frappe fort.

Les Tarterêts regorgent de talents, et la France entière le sait depuis l'explosion de PNL. On peut même parler d'une véritable école de rap, puisque tous les artistes qui viennent du coin font un style de rap similaire, un peu cloud, avec beaucoup de mélodies. Cette semaine on retrouve Kaneki, qui vient de dévoiler un tout nouveau single clippé. Le morceau s'appelle "Déterminé", et pour la vidéo, il est parti à la montagne dans un décor très enneigé. De belles images, une mélo très efficace, on est carrément dans les codes des Tarterêts. On valide, et vous?