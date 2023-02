Mapess est dans la "Trap"

Le rappeur continue à dérouler.

Mapess continue de faire parler de lui. L'artiste signé chez 140Bricks, le label de 1PLIKE140, vient de nous sortir un tout nouveau projet, "No Face", le 24 février. Un troisième projet en trois ans pour le rappeur du 77, avec une certaine maîtrise dans son art. Il le démontre encore dans son clip sorti cette semaine. Le morceau s'appelle "Trap", il est extrait du nouveau projet, et il s'agit d'un morceau bien street sur un tempo assez lent, une sorte d'hommage à la trap un peu à l'ancienne. On vous laisse découvrir ça !