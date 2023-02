Un morceau extrait de son nouvel EP : "Le Remède, Pt.2"

Plus d’un an après la sortie de son premier EP "Remède", Mvvnu est de retour. Il dévoile ce 24 février la suite : "Remède, Pt. 2", un projet de 7 titres dont 2 featuring avec GUTTI et Ritchy Boy. Une sortie qu’il accompagne du clip en collaboration avec ce dernier. Les deux bruxellois balance un morceau entre rap et R&B à l’ambiance particulièrement enivrante.