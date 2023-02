Une grosse collaboration musclée.

Au début du mois de février, Sultan dévoilait son premier single de l’année "Lahuiss". Un morceau musclé où le rappeur des Hauts-de-Seine balance la sauce. Quelques semaines plus tard, il invite cinq de ses collègues pour un remix puissant : Six, Nadji Dinero, MC Mays, LECK et AMD. Un clip réalisé par MessoneFilms accompagne la sortie de cette grosse collaboration.