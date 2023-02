Un feat avec Sol La Lune.

Captaine Roshi vient de balancer un gros feat avec So La Lune, "Loup". Mais attention, il n'est pas comme Pierre, c'est lui le loup sauvage, il n'en a pas peur, c'est aux autres d'avoir peur de lui. Et pourtant, le titre est doux, quasiment hypnotique et So La Lune y fait encore une apparition remarquée.