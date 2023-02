Un visuel extrait de son dernier projet, "Nouvelle ère"

Presqu’un an après la sortie de "Nouvelle ère", le dernier projet d’Osirus Jack continue de se dévoiler. Le rappeur du 667 sort le clip du dernier morceau de la tracklist : "Vril 67". Un titre à l’atmosphère sombre et mystique propre à l'univers de l'artiste sénégalais, en accord avec le visuel réalisé par Gustav et Camille Salvan.