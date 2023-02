Un nouvel extrait de son prochain projet "Une Rose et Une Lame 2" prévu pour le 10 mars.

"Où es-tu ?", chante A2H sur son nouveau morceau. Intitulé "Paradis", le rappeur déverse une performance particulièrement sensible et mélancolique. À la recherche du Paradis, A2H ne parvient pas à le trouver. Une poursuite infinie illustrée dans un clip réalisé par Willy Guittard. "Paradis" est extrait du prochain projet de l’artiste de Melun. "Une Rose et Une Lame 2" verra le jour le 10 mars prochain sous forme de double-album.